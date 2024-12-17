В РУДН объяснили заявление в конгрессе США о применении ядерного оружия

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала высказывание некоторых американских конгрессменов, заявивших о применении ядерного оружия США в качестве ответных мер.

Специалист отметила, что в США сами вправе решать, как отвечать на ядерную угрозу или на реальные атаки. По словам Федосовой, у американской национальной доктрины много лазеек, которые позволяют официально применить превентивный ядерный удар. В том числе, если штаты декларируют «гибридную угрозу».

«Конечно, любое государство, в том числе Россия, из соображений сдерживания стремится минимизировать время ответного удара и обеспечить его неотвратимость. У нас есть система «Периметр» / «Мертвая рука», которая автоматизирована и в случае чего вообще не потребует никакого решения человека. Поэтому намерения американцев можно считать справедливыми», — считает Федосова.

Однако аналитик напомнила, что на деле на США нападать никто не собирается. Как и ранее, американские конгрессмены фантазируют и пытаются создать панику.

Ранее в России заявили, что потенциальный групповой удар «Орешником» может покрыть всю Европу.