Эксперт: групповой удар «Орешником» может покрыть всю Европу

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с RT отметил важность запуска серийного производства комплексов «Орешник». По его словам, новейшие российские ракеты могут при групповом ударе покрыть всю Европу.

Ультразвуковая ракета средней дальности, разработанная в России, способна нести ядерный запас, а по эффекту сравнима с тактическим ядерным оружием без радиации. Эксперт предположил, что мощность у вооружения большая, как и площадь покрытия.

«В этом вся суть. Если групповой удар, то всю Европу она покрывает. И это произвело огромное впечатление на друзей киевского режима и самого Зеленского. Теперь они все так или иначе ждут, когда и куда прилетит», — считает Дандыкин.

Напомним, что ракеты средней дальности «Орешник» в скором времени запустят в серийное производство. Это подтверждали президент РФ Владимир Путин и представители Минобороны.

Ранее сообщалось, что российский президент рассказал, как «Орешник» повлияет на применение ядерного оружия.