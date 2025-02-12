В Сенате США проголосовали за назначение Габбард директором национальной разведки

Сенат США одобрил кандидатуру Тулси Габбард на пост директора национальной разведки, сообщило РИА Новости, ссылаясь на итоги голосования. Более половины из 100 сенаторов высказались в ее поддержку, несмотря на критику и сомнения, проявленные некоторыми членами Конгресса.

Кандидатура Габбард вызвала определенные вопросы в администрации США. Профильный комитет Сената в своем заключении от 4 февраля 2025 года рекомендовал утвердить ее на должность главы национальной разведки, однако в ходе голосования произошло разделение мнений — девять членов комитета поддержали ее кандидатуру, тогда как восемь — высказались против.

Тулси Габбард была занесена в базу украинского сайта «Миротворец»*, который указал на ее участие в информационных спецоперациях России. Также некоторые из ее заявлений о конфликте на Украине и поездка в Сирию в 2017 году вызвали настороженность среди законодательного корпуса.

Несмотря на критику со стороны демократов, Республиканская партия заявила о своем намерении поддерживать кандидатов от президента США Дональда Трампа, включая Тулси Габбард.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп направил председателю Федеральной избирательной комиссии Эллен Вайнтрауб письмо об увольнении.

*сайт «Миротворец» признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории РФ.