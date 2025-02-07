Трамп направил главе избиркома США письмо об увольнении

Председатель Федеральной избирательной комиссии США Эллен Вайнтрауб сообщила в социальной сети X, что получила от президента Дональда Трампа письмо с уведомлением об увольнении, которое она считает неправомерным.

Вайнтрауб опубликовала текст письма, в котором Трамп уведомляет ее об отстранении от должности. Она также отметила, что в скором времени «это не изменится», имея в виду продолжение своей работы.

Федеральная избирательная комиссия США состоит из шести членов: трое представляют Демократическую партию, еще трое — Республиканскую. Председатель комиссии меняется ежегодно, и Вайнтрауб вновь заняла эту должность в январе.

Члена комиссии могут снять с поста только после того, как президент выдвинет кандидатуру на замену, и ее утвердит сенат. В своем письме Трамп не указал имя преемника, и процесс утверждения нового кандидата может занять несколько недель.

Ранее сообщалось, что ЦРУ предложило своим работникам уволиться с зарплатой за восемь месяцев.