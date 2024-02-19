На Крымском мосту перекрыли движение

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту временно перекрыто, сообщил оперативный канал информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Сообщение об этом опубликовано в 10:52 по московскому времени. По какой причине перекрыли движение, не уточняется.

Водителей, который оказались в зоне досмотра транспортных средств, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение по Крымскому мосту регулярно останавливается. Усиленный контроль на объекте начался после того, как киевский режим устроил на нем теракт.

Инцидент произошел 8 октября 2022 года. Тогда в грузовике, следовавшем по нему, сдетонировало взрывное устройство, в результате чего было повреждено шоссейное полотно.

Вторую попытку устроить теракт киевские режим предпринял летом 2023 года. Тогда мост был атакован надводными беспилотниками. Было разрушено дорожное полотно, а также погибли два человека.

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