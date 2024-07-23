Над вашингтонским Капитолием приспустили флаги

Флаги Соединенных Штатов были приспущены над вашингтонским Капитолием, следует из кадров с местных камер видеонаблюдения .

До этого в Соединенных Штатах активизировались подозрения относительно того, что президент страны Джо Байден скончался, и именно поэтому не появляется на публике в последние дни.

В ответ на это, конгрессвумен от республиканцев Лорен Бобер заявила о том, что Байден должен предоставить доказательства того, что он еще жив, появившись на публике и побеседовав с журналистами.

Экономист Хельсинского университета Туомас Малинен выдвигал предположение, что отсутствие главы американского государства на публичных мероприятиях может говорить о возможном госперевороте в Штатах.

В свою очередь, издание Chron сообщило о том, что флаги были приспущены в память о покойной конгрессвумен от штата Техас Шейле Джексон Ли, которая скончалась от рака несколько дней назад. Согласно информации газеты, флаги останутся в этом положении на почти всю неделю, и возможно, до похорон конгрессвумен.

Ранее сообщалось о том, что Байден передал часть полномочий Минфину и Госдепу США.