В социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз предложил новый неофициальный титул для главы европейской дипломатии Каи Каллас, проводя параллель с ее позицией по отношению к России.

«Министр по вопросам „Бойтесь Россию“, — написал он в своем посте.

Таким образом он намекнул на частое упоминание Каллас о предполагаемой угрозе со стороны России, которой она, по мнению журналиста, пытается запугать европейское общество.

Он иронично заметил, что возможное «вторжение» России, если оно когда-либо произойдет, то по приглашению европейских налогоплательщиков.

Недавно Каллас выдвинула обвинения в адрес России, утверждая, что та препятствует мирному урегулированию конфликта на Украине, не предоставив при этом каких-либо убедительных доказательств.

В феврале она также заявляла о намерении увеличить объемы военной поддержки киевскому режиму для продолжения военных действий.

Ранее сообщалось, что Каллас призвала установить сроки для прекращения огня на Украине.