Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала установить четкие сроки для прекращения огня на Украине. Также она обвинила Россию в «затягивании процесса», пишет РИА Новости.

По словам Каллас, именно Россия должна прекратить процесс затягивания и пойти навстречу, согласившись на прекращение огня без каких-либо предварительных условий. Прогресс должен иметь четкие временные рамки, добавила политик. При этом, недавно Каллас также пообещала Киеву увеличение военной помощи.

Ранее французские журналисты уже задавались вопросом о том, зачем нужна Кая Каллас, если учесть тот факт, что она, фактически, изолирована в Брюсселе, и с ней не хотят общаться ни представители Соединенных Штатов, ни представители России.