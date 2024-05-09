«В соответствии с духом времени»: расшифровано тайное послание Путина в День Победы

День Победы всегда считался главным праздником современной России, но в последние годы он стал еще более значимым для жителей страны. В этот раз он и вовсе стал особенным — все, затаив дыхание, ждали, что же скажет президент РФ Владимир Путин.

Политолог Вадим Сипров назвал главные тезисы из речи главы государства, а также объяснил, что они значат для россиян и всего мира.

«Режиссура мероприятий по празднованию Дня Победы, включая шаблон поздравительной речи главы государства, сформирована еще в XX веке. Однако всякий раз, в зависимости от ситуации, и в церемониалы, и в тексты вносятся корректировки. Сегодняшние торжества, например, из-за непростой обстановки, не выглядели так пышно, как это было до начала СВО. Я бы сказал, торжества прошли в соответствии с духом времени», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Традиционные элементы праздничной программы, как Парад Победы на Красной Площади, возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата и поздравление главы государства сохранены, и дело не только в особой значимости праздника. Сейчас День Победы, считает эксперт, приобрел новое смысловое содержание, и это отчетливо прозвучало в довольно короткой речи Владимира Путина.

«Президент отметил, что День Победы объединяет все поколения, а движение вперед возможно только с опорой на вековые традиции. Цель этого движения также обозначена — свободное, безопасное будущее России», — подчеркнул Сипров.

В своем пассаже о необходимости сохранения правды о Великой Отечественной войне глава государства противопоставил Россию и дружественные государства коллективному Западу, который привык строить свою политику на лицемерии и лжи. В виде прозрачного намека, объяснил политолог, он указал на неонацистскую природу политических режимов в ряде недружественных стран.

«Фраза президента о том, что страна сейчас переживает сложный, рубежный период тоже не случайна — противостояние с Западом достигло исторического пика. Путин дал понять, что на карту поставлено само существование российской цивилизации — отсюда и напоминание о том, что РФ стремится не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволит угрожать нам, а наши стратегические силы всегда в боевой готовности», — заявил собеседник.

Хоть техники на прошедшем параде было меньше, чем всегда, отметил Сипров, комплексы межконтинентальных ракет «Ярс», считающихся «главным ядерным оружием России», из состава парадного расчета не исключили. Это тоже своего рода послание для стран Запада.

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