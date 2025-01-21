В Совфеде назвали предстоящие проблемы ЕС из-за президентства Трампа

Настроения среди лидеров Европейского союза (ЕС) и национальных правительств после переизбрания Дональда Трампа президентом США указывают на серьезные опасения по поводу будущих отношений с Вашингтоном. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Он отметил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие высокопоставленные чиновники в Европе предпочитают сохранять молчание из-за победы Трампа и его намерения пересмотреть американскую политику и многое законы США, в том числе касающиеся нетрадиционных ценностей.

«Евролибералы в шоке и ужасе. Фактически Трамп взорвал систему «общих ценностей», объединявшую США и ЕС. Он также объявляет войну либеральной цензуре, царящей в британских, французских, немецких СМИ и поддержанной властями этих стран», — указал Пушков.

Как пишет политик, одним из самых значительных шагов Трампа стало решение о признании только двух гендеров, о чем он официально провозгласил в инаугурационной речи. В Европе выразили пессимизм, так как лидеры ЕС опасаются, что это может привести к дальнейшей дестабилизации уже напряженных отношений.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в Конгрессе США подписал первые указы и распоряжения.