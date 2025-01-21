Трамп в Конгрессе подписал первые указы и распоряжения

Президент США Дональд Трамп, что накануне вступил в должность главы американского государства, подписал в Конгрессе первые указы и распоряжения, касающиеся назначений в его администрацию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Так указали, что президент Трамп «подписал около полудюжины документов», касающихся назначений на различные госдолжности. Других подробностей не приводится.

Напомним, 20 января Трамп официально принес присягу и стал 47-м президентом США. Церемония транслировалась на всех ведущих американских телеканалах. Она началась в 11:45 по местному времени (в 19:45 мск). На церемонии официально присутствовали экс-президент США Джо Байден, бывшие вице-президенты Камала Харрис и Джей-Ди Вэнс. Инаугурация стала 60-й по счету в истории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может восстановить смертную казнь на федеральном уровне. Также он заявил, что будет бороться с наркокартелями и направит войска на границу с Мексикой.

Кроме того, стало известно, что американский миллиардер и футурист Илон Маск станцевал на президентском параде президента США Дональда Трампа и со словами «так ощущается победа» вскинул руку в жесте, похожем на нацистское приветствие.