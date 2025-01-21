В Совфеде раскрыли причину отсутствия упоминания Украины в инаугурационной речи Трампа

Президент США Дональд Трамп уже избрал формат общения с Украиной, который основывается на уведомительном порядке. Таким мнением в своем телеграм-канале поделился вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он отметил, что Трамп в своей инаугурационной речи ни разу не упомянул Украину, сосредоточив внимание на отказе от так называемых «ненужных войн» для США.

«Трамп прекрасно понимает, что с Украиной можно общаться в уведомительном порядке, как он это делает уже и с Европой», — считает Косачев.

Он подчеркнул, что без достижения договоренностей с Россией Трамп не сможет добиться прекращения боевых действий на Украине. Он отметил, что модальности диалога с Москвой являются принципиально важными.

По мнению Косачева, любые ультиматумы и новые санкции, которые применяла предыдущая администрация Белого дома, не принесут пользы. Он указал, что достигнутый потолок в применении санкционного давления подрывает возможность конструктивного диалога.

Тем не менее вице-спикер также указал на давление, которое оказывается на нового главу Белого дома, утверждая, что уступки Москве могут быть восприняты как поражение Запада и личное поражение Трампа.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп подписал указ о приостановке помощи США другим странам на 90 дней.