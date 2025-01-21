Президент США Дональд Трамп подписал указ, который временно приостанавливает все программы иностранной помощи на срок 90 дней, передает агентство Associated Press (AP). Эта мера направлена на проведение тщательной проверки того, насколько текущая помощь соответствует политическим целям новой администрации.

В своем заявлении Трамп подчеркнул, что никакая дополнительная иностранная помощь не будет предоставляться без учета внешнеполитических интересов США. Он отметил, что важно переосмыслить подход к распределению ресурсов, которые, по его мнению, должны более эффективно поддерживать американские интересы за рубежом.

По данным агентства, исторически иностранная помощь от США составляла менее 1% общего бюджета страны, однако в особых случаях этот показатель мог значительно увеличиваться. Например, с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине США выделили Киеву почти $66 млрд военной помощи, а с 2014 года сумма достигала почти $70 млрд.

Кремль неоднократно обвинял Запад, в частности, США в поддержке киевского режима. Москва обвинила администрацию экс-главы США Джо Байдена в усилении позиций Киева, из-за чего возможность мирного урегулирования конфликта не представлялась реальной.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).