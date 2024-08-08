В США арестовали двух россиян, обвиняемых в киберпреступлении
В США арестовали граждан РФ по обвинению в кибермошенничестве
Фото: [Pxhere.com]
В США арестовали граждан России и Казахстана, которых американская прокуратура обвиняет в кибермошенничестве. Об этом сообщило РИА Новости, в распоряжении которого присутствуют соответствующие документы надзорного ведомства.
Отмечается, что россиян Павла Кублицкого и Александра Ходырева арестовали еще 30 июля в американском штате Флорида. Первые слушания по их делу пройдут в пятницу, 9 августа.
Молодые люди проходят по делу, по которому им вменяют «сговор с целью владения 15 и более несанкционированными устройствами доступа».
В документах прокуратуры отмечается, что молодые люди в 2022 году прибыли в США, где обратились к местным властям с просьбой предоставить им убежище. Кублицкий и Ходырев поселились во Флориде, где вели роскошный образ жизни. При этом россияне нигде официально трудоустроены не были.
Ранее сообщалось, что сбежавшие из России бывшие сотрудники МВД оставили семьи без денег и имущества.