Сбежавшие из РФ экс-сотрудники МВД оставили семьи без денег и имущества

Экс-сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов скрылись из страны, оставив свои семьи в РФ с арестованным имуществом и банковскими счетами. Об этом сообщило информагентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

До этого столичный Басманный суд заочно арестовал экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова, обвиненного во взяточничестве в 5 млрд руб. Сообщалось также, что суды арестовали активы Сатюкова и его подчиненного Дмитрия Соколова.

На текущий момент оба были объявлены в международный розыск после того, как сбежали из страны. Известно, что суд арестовал в общей сложности 9 помещений и более десятка банковских счетов обвиняемых и их родственников.

По информации агентства, в 2019 году Сатюков получил несколько взяток в криптовалюте в размере более чем 2 100 биткоинов ВТС и более 10 00 ЕТН, эквивалентных почти 5 миллиардам рублей.

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