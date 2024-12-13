Конфликт на Украине может завершиться в 2026 году поражением Киева. В этом уверены эксперты издания Foreign Affairs.

По мнению аналитиков, без дальнейшей поддержки со стороны США российские военные сохранят свой наступательный потенциал, в то время как ВСУ будут сталкиваться с растущими проблемами, связанными с истощением ресурсов.

Отмечается, что к 2026 году Украина может остаться без эффективной противовоздушной обороны (ПВО), что усугубит и без того сложную ситуацию для украинской армии.

Тем не менее, США продолжают оказывать значительную военную помощь украинскому государству. Ранее сообщалось, что Вашингтон до середины января отправит Украине несколько тысяч снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.

Как ранее сообщал выигравший выборы президента в США Дональд Трамп, после возможной смены администрации в Вашингтоне Киеву не следует рассчитывать на столь же обширную поддержку со стороны Белого дома.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отказался прекращать огонь на Рождество и меняться пленными с РФ.