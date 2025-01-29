В США мэров четырех городов вызвали в Конгресс США на допрос по теме миграции

Конгресс США вызвал мэров четырех крупнейших городов страны на допрос, касающийся соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу комитета.

Отмечается, что под подозрение попали мэры Нью-Йорка, Чикаго, Бостона и Денвера, которых обвиняют в уклонении от миграционного контроля.

Эти города известны как юрисдикции-убежища, которые отказываются сотрудничать с федеральными иммиграционными органами. Конгрессмены, включая представителя Комитета по внутренним делам, утверждают, что подобная политика затрудняет работу федеральных правоохранительных органов в их борьбе с нелегальной миграцией.

Первые слушания по данному делу назначены на 11 февраля, где мэры будут обязаны предоставить объяснения своей политики в отношении мигрантов.

Этот шаг со стороны Конгресса происходит на фоне жесткой иммиграционной политики, которую начала проводить администрация президента Дональда Трампа. Ранее он подписал несколько указов, включая объявление чрезвычайного положения (ЧП) на границе и отмену практики «catch and release», а также инициировал операции по задержанию нелегальных мигрантов.

Тем не менее замглавы иммиграционной службы США Томас Хомман заявил, что проводимые операции не являются рейдами, а направлены исключительно против людей с судимостями или тех, кто представляет угрозу для общества.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация Дональда Трампа провела задержания мигрантов в Нью-Йорке.