В Нью-Йорке начались массовые иммиграционные рейды

Администрация президента США Дональда Трампа инициировала масштабные иммиграционные рейды в Нью-Йорке, направленные на депортацию большого числа мигрантов. Как сообщает Washington Post, операция затронула город, где каждый третий житель родился за пределами США.

Сотрудники Иммиграционной и таможенной службы (ICE) совместно с другими федеральными агентствами начали задержания в районах, где действует политика «убежища». Такая политика ограничивает взаимодействие местных властей с федеральными иммиграционными службами. ICE заявляет, что основное внимание уделяется мигрантам с криминальным прошлым, однако в ходе рейдов могут задерживать и тех, кто не может подтвердить свой легальный статус.

По данным издания, за первые дни операции число ежедневных арестов выросло с 286 до 1179 человек. Ведомство подчеркивает, что приоритет отдается депортации недавних нарушителей границы. Однако такие меры вызывают опасения, что они могут усилить напряженность в иммигрантских сообществах и перегрузить инфраструктуру ICE, особенно в крупных городах.

Нью-Йорк, где проживает значительное число мигрантов, стал одним из ключевых мест проведения рейдов. Местные власти критикуют действия федерального правительства, утверждая, что они создают атмосферу страха и недоверия среди жителей.

Иммиграционная политика Трампа остается одной из самых обсуждаемых тем в США. Массовые задержания в Нью-Йорке стали очередным шагом в реализации его предвыборных обещаний ужесточить контроль над нелегальной миграцией. Однако последствия таких мер для социальной стабильности и работы ICE пока остаются под вопросом.

Ранее стало известно о том, что Трамп рассказал о планах добывать нефть и газ на Аляске.