Hill: США предложат РФ космическую программу в обмен на мир на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп может предложить России восстановление активного сотрудничества в сфере космических исследований и участие в совместной программе с целью скорейшего разрешения конфликта на Украине, сообщило издание Hill.

В статье упоминается, что в контексте его обещания прекратить конфликт на Украине Трамп мог бы предложить Путину сотрудничество в программе «Артемида» в обмен на мирные соглашения с Киевом.

Также отмечается, что основными задачами этого проекта являются полет на Марс и возвращение человека на Луну. Кроме того, Россия сможет получить доступ к американским технологиям, а также к поставщикам необходимого оборудования, таким как SpaceX, подчеркивает автор статьи.

Ранее сообщалось, что Трамп больше не обещает закончить конфликт на Украине за 24 часа.