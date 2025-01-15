Трамп перестал обещать закончить конфликт на Украине за 24 часа

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пересмотрел свою риторику в отношении украинского конфликта. По информации Financial Times (FT), Трамп больше не делает громких обещаний о том, что сможет завершить этот конфликт всего за 24 часа.

По информации источников, переходная команда Трампа акцентирует внимание на необходимости демонстрации силы США и желании выглядеть уверенными. В результате этого подход к украинскому конфликту претерпевает изменения.

В новой стратегии администрации нового американского лидера предполагается, что поддержка Украины будет осуществляться главным образом через европейских союзников. Как пишет FT, это говорит о тактическом сдвиге, направленном на укрепление союзнических отношений и координацию действий с партнерами в Европе.

Специальный представитель США по Украине Кит Келлог ранее заявил, что Трамп стремится к миру, однако ясно обозначает, что не намерен делать уступки Москве. Он подчеркнул, что его приоритетом остается защита Украины и ее суверенитета.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Джозеф Байден попросил Дональда Трампа продолжать поддержку Украины.