Украинские потери в зоне специальной военной операции (СВО) России превысили один миллион человек. Такими данными в соцсети Х поделился бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он охарактеризовал эту ситуацию как «абсолютную катастрофу», подчеркивая необходимость поиска путей к мирному соглашению, чтобы остановить ненужные смерти.

«В этой войне погибли от 1,2 до 1,5 миллиона украинцев», — отметил Макгрегор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина переживает глубокий кризис. Он назвал страну «разрушенной», отметив, что миллионы человек погибли напрасно.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Как отмечал президент России Владимир Путин, Москва всегда была открыла к мирному диалогу по урегулированию ситуации на Украине, однако киевские власти на законодательном уровне запретили любые коммуникации с Москвой.

Ранее РИА Новости сообщило, что ВСУ готовятся отступать с оккупированной территории Курской области.