ВСУ начали подготовку к возможному отступлению с оккупированных территорий Курской области. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

По его информации, такое решение стало следствием серьезных логистических проблем и ухудшающейся ситуации на фронте.

Так, подразделения украинских боевиков столкнулись с интенсивным давлением со стороны российских войск. Источник подчеркнул, что именно это выделяет их логистические проблемы в качестве ключевого фактора, способствующего отступлению.

В частности, одна из основных транспортных артерий — трасса из населенного пункта Юнаковка в Суджу — была охарактеризована как «дорога смерти» из-за высокого уровня опасности и потерь, понесенных в ходе передвижения по ней.

Согласно подтвержденным данным, ВСУ в настоящее время вынуждены сокращать численность своих подразделений. Ранее украинские силы могли производить ротацию батальонов, однако сейчас ротация происходит лишь на уровне рот, причем с потерями в 15-20%. Это также свидетельствует о кризисной ситуации на фронте.

На фоне этих трудностей украинские бойцы остаются без необходимых боеприпасов и питания на своих позициях в Судже, а основная трасса снабжения между Юнаковкой и Суджей продолжает находиться под огневым контролем российских военных.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ВС России пересекли украинскую границу в Курской области.

Также источники сообщили, что ВСУ запрещали мирным жителям Курской области эвакуироваться и собирались вывести их в Сумскую область.