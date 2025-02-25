ВСУ готовятся к отступлению с оккупированной территории Курской области
РИА Новости: ВСУ готовятся отступать с оккупированной территории Курской области
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ВСУ начали подготовку к возможному отступлению с оккупированных территорий Курской области. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.
По его информации, такое решение стало следствием серьезных логистических проблем и ухудшающейся ситуации на фронте.
Так, подразделения украинских боевиков столкнулись с интенсивным давлением со стороны российских войск. Источник подчеркнул, что именно это выделяет их логистические проблемы в качестве ключевого фактора, способствующего отступлению.
В частности, одна из основных транспортных артерий — трасса из населенного пункта Юнаковка в Суджу — была охарактеризована как «дорога смерти» из-за высокого уровня опасности и потерь, понесенных в ходе передвижения по ней.
Согласно подтвержденным данным, ВСУ в настоящее время вынуждены сокращать численность своих подразделений. Ранее украинские силы могли производить ротацию батальонов, однако сейчас ротация происходит лишь на уровне рот, причем с потерями в 15-20%. Это также свидетельствует о кризисной ситуации на фронте.
На фоне этих трудностей украинские бойцы остаются без необходимых боеприпасов и питания на своих позициях в Судже, а основная трасса снабжения между Юнаковкой и Суджей продолжает находиться под огневым контролем российских военных.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ВС России пересекли украинскую границу в Курской области.
Также источники сообщили, что ВСУ запрещали мирным жителям Курской области эвакуироваться и собирались вывести их в Сумскую область.