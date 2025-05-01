В США назвали вероятный срок организации переговоров между РФ и Украиной

Американский вице-премьер Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация Дональда Трампа планирует добиться начала прямых переговоров между Россией и Украиной в течение ближайших 100 дней.

США вновь меняют сроки по миру на Украине. Трамп обещал завершить конфликт за 24 часа, затем до Пасхи. Прошло сто дней со времени правления республиканца в Штатах, но ситуация резко не изменилась. По словам Вэнса, следующие сто дней также будут работать над достижением мира, в том числе постараются устроить прямые переговоры России и Украины.

Как подчеркнул Вэнс, задача дипломатии — сблизить Москву и Киев, заставить стороны говорить открыто.

При этом, по версии администрации Белого дома, Дональду Трампу удалось сдвинуть дело с мертвой точки.

Ранее сообщалось, что Трамп запугивал Зеленского в Ватикане ради подписания сделки.