В США обеспокоились российским военным самолетом у границы с Аляской

Командование противовоздушной обороны (ПВО) США на Аляске сообщило об обнаружении российского военного самолета в воздушном пространстве у берегов Аляски. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что российское воздушное судно не пересекало суверенное воздушное пространство США или Канады. Самолет был замечен в понедельник, 14 апреля.

Подобная активность российских Военно-космических сил (ВКС) в районе Аляски не является исключительной. Как отметили в американском командовании, эти маневры происходят регулярно, однако американские власти не рассматривают их как непосредственную угрозу национальной безопасности.

Министерство обороны России неоднократно отмечало, что все полеты российской военной авиации планово проводятся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что в московском небе заметили большую букву V.