Baza: в московском небе заметили большую V

В небе над столицей и Московской областью заметили крупный символ V, о чем информирует телеграм-канал Baza. Предположительно, это инверсионные следы от воздушных судов.

В то же время канал обращает внимание на то, что некоторые участники социальной сети ошибочно восприняли букву как «химические следы» (химтрейлы).

«Понятие из теории заговоров, согласно которым правительство тайно распыляет с пассажирских самолетов некие «химикаты»; считается, что опознать такие самолеты можно по необычным конденсационным следам», — говорится в публикации.

Информации от официальных источников о происходящем в столичном небе пока не поступало.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что от предыдущего главы Белого дома Байдена досталась проблема возвращения с Международной космической станции двух американских астронавтов. По словам американца, прежняя администрация попросту «забыла» о них.