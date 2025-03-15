Около 800 жителей Гренландии приняли участие в демонстрации против Трампа

Притязания президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии привели к тому, что местные жители вышли на демонстрацию в знак протеста, в том числе политические лидеры.

Шествие закончилось у американского консульства, где участники – около 800 человек, спели национальный гимн Гренландии, после чего воткнули маленькие национальные флаги в снег у здания.

Протестующие вышли на улицы с баннерами, на которых было написано «Make America Go Away» («Заставим Америку уйти прочь»), «Мы не продаемся», «Нет – значит нет! Хватит нам угрожать!» и другие.

Ранее сообщалось о том, что Рютте отказался втягивать НАТО в вопрос присоединения Гренландии к США.