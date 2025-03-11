Выживание тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» в противостоянии с НАТО возможно лишь при поддержке морской авиации. В этом уверен обозреватель издания 19FortyFive Стив Балестриери.

По его мнению, инновационные платформы наблюдения и высокоточные боеприпасы делают исторические крейсеры, такие как «Нахимов», уязвимыми на современном поле битвы. Балестриери считает, что этот корабль является реликтом эпохи холодной войны, когда военно-морская доктрина СССР была актуальна, однако сейчас требует пересмотра.

Эти опасения разделяет и журналист Калеб Ларсон, который акцентирует внимание на зависимости крейсеров от морской авиации. Балестриери добавил, что недостаток современных боевых самолетов у России ставит под сомнение возможности «Адмирала Нахимова» в конфликте, особенно если ему придется действовать далеко от родных берегов.

В феврале помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что крейсер «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию, после которой будет оснащен современным вооружением, включая десять универсальных стрельбовых комплексов. Они смогут запускать крылатые ракеты «Калибр-НК» и «Оникс».

Патрушев также отметил, что «Адмирал Нахимов» будет служить в паре с другим кораблем — «Петром Великим».

Крейсер «Адмирал Нахимов» ввели в эксплуатацию в 1988 году, однако уже в 1999 году он был поставлен на ремонт и модернизацию, которая началась в 2013 году.

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