В США полицейский застрелил помилованного Трампом мужчину

В американском штате Индиана полицейский застрелил помилованного президентом США Трампом Мэтью Шаттла, который был одним из участников штурма Капитолия. Об этом сообщил телеканал ABC7.

По информации местных правоохранительных органов, накануне помощник шерифа остановил автомобиль Шаттла за правонарушение. Во время проверки документов между ними завязалась драка, в ходе которой американец получил ранение во время оказанного сопротивления. Он скончался на месте. При себе у Шаттла было огнестрельное оружие.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал специальные указы о помиловании, в рамках которых от наказания освободили более 1,5 тыс. участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января 2021 года. Указы предусматривают полное освобождение от наказания, сокращение сроков тюремного заключения и закрытие уголовных дел.

Штурм Капитолия, организованный сторонниками Трампа, привел к блокировке работы Конгресса США на несколько часов. Штурм случился во время совместного заседания Конгресса, на котором происходило подтверждение результатов выборов президента США 2020 года, где победил Джо Байден.

В результате штурма произошли насильственные столкновения, несколько человек погибли, а множество других — получили различные травмы и ранения.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что на границе США и Мексики произошла перестрелка.