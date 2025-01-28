Fox News: перестрелка произошла на границе США и Мексики

Сотрудники пограничной службы Соединенных Штатов Америки были атакованы на границе с Мексикой, предположительно, со стороны членов преступной группировки, занимающейся незаконным оборотом наркотиков. Об этом стало известно от журналиста Fox News Билла Мелугина, который ссылается на свои источники.

Согласно информации, полученной от журналиста, в Техасе в сотрудников пограничной службы, вероятно, был открыт огонь участником наркокартеля, когда группа нелегальных мигрантов пыталась пересечь пограничную реку Рио-Гранде.

«Патруль открыл ответный огонь, в результате стрельбы никто не пострадал, попытка пересечь границу не удалась», — приводится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении перебросить около 10 тыс. военнослужащих на границу с Мексикой. Глава государства ввел на южной границе чрезвычайное положение (ЧС) из-за мигрантов.

Также газета The New York Times сообщила, что США приостановит въезд мигрантов на свою территорию, включая украинцев.