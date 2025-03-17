В США предложили признать «помешанных на Трампе» психбольными

Законодатели штата Миннесота выдвинули законопроект, который предполагает признание так называемого «синдрома помешательства на Трампе» психическим заболеванием, сообщил телеканал Fox 9.

Отмечается, что инициатива принадлежит группе из пяти республиканских законодателей, которые являются сторонниками президента США Дональда Трампа.

Законопроект определяет «синдром помешательства на Трампе» как «острый приступ паранойи у людей, не страдающих психическими заболеваниями». Сторонники идеи утверждают, что этот синдром характеризуется значительной истерией и эмоциональными перегибами, вызванными политической деятельностью американского лидера и его заявлениями.

Использование термина «синдром помешательства на Трампе» неоднозначно воспринимается как сторонниками, так и противниками президента. Многие его оппоненты подчеркивают, что выражение отражает их острое недовольство и критику по отношению к фигуре Трампа, в то время как сторонники главы государства утверждают, что такая формулировка пытается обесценить их взгляды и мнения.

Ранее сообщалось, что в США обеспокоились здоровьем Дональда Трампа после удара микрофоном по лицу во время своего выступления.