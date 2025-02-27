В США предложили ввести в оборот банкноты номиналом $250 с лицом Трампа

Конгрессмен Джо Уилсон выступил с инициативой создать новую банкноту номиналом $250, на которой будет изображен президент США Дональд Трамп. Свое предложение американский политик опубликовал в соцсети Х.

По словам Уилсона, «байденфляция разрушила экономику США», и новая банкнота станет символом борьбы с инфляцией, а также призывом к гражданам носить больше наличных.

«С благодарностью объявляю о разработке законопроекта, предписывающего Бюро гравировки и печати создание банкноты номиналом в 250 долларов с изображением Дональда Трампа», — отметил Уилсон.

По информации газеты New York Post (NYP), такое предложение ожидают юридические препятствия. Согласно закону, принятому в США в 1866 году, размещение портретов живых людей на оборотной стороне американских банкнот запрещено.

Выпуск банкнот с изображением известных исторических личностей в США имеет долгую историю. В 1969 году, говорится на сайте Бюро гравировки и печати США, в стране остановили выпуск банкнот номиналом свыше $100.

В июне 2024 года другой конгрессмен Пол Госар также предлагал создать банкноту номиналом $500 с изображением Трампа.

Ранее NBC News сообщило, что президент США Дональд Трамп заработал себе синяк на ладони из-за частых рукопожатий.