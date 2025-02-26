NBC: Трамп заработал себе синяк на ладони из-за частых рукопожатий

У президента США Дональда Трампа обнаружили на тыльной стороне ладони внушительный синяк. В администрации американского президента объяснили, откуда он взялся, сообщает NBC News.

Сообщается, что во время недавнего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Белый дом на тыльной стороне правой ладони Трампа был виден синяк.

Как пояснила журналистам на соответствующий вопрос пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, у президента Трампа синяки на руке, потому что «он постоянно работает и пожимает руки каждый день».

Ранее сообщалось, что президенту Польши Анджею Дуде пришлось ждать своего американского коллегу Дональда Трампа почти полтора часа накануне запланированной встречи с ним на полях конференции консерваторов CPAC.

А позже мы писали, что больше интереса, чем результаты встречи Трампа и Макрона в Белом доме, в прессе и соцсетях вызвали их прикосновения во время беседы и руки на коленях друг друга. Профайлер Илья Анищенко пояснил, о чем свидетельствуют данные жесты.