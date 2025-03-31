В США раскрыли причины агрессии Трампа по отношению к Путину
WSJ: негативно настроенные к России советники Трампа набирают влияние в США
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Президент США Дональд Трамп мог подпасть под влияние своих советников, из-за чего его заявления по отношению к президенту России Владимиру Путину звучат враждебно. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что помощники американского лидера стараются как можно больше оттянуть мирное соглашение по Украине.
В своем недавнем посте в социальной сети Truth Social Трамп упомянул «российскую агрессию» и настораживающий китайский «экспансионизм».
Одной из причин, вызвавшей у Трампа ярость, стали комментарии Путина о главе киевского режима Владимире Зеленском. Российский лидер ранее неоднократно подчеркивал, что Зеленский не является легитимной властью на Украине.
Американский президент сообщил, что, несмотря на это, он поддерживает хорошие отношения с президентом РФ. Ранее Трамп также говорил о желании провести встречу с российским лидером. В Кремле тоже отмечали готовность Путина встретится с главой США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о дедлайне для введения режима прекращения огня на Украине.