В США выразили готовность к переговорам. Как подчеркнула посол США в РФ Линн Трейси, Вашингтон рассчитывает на конструктивный диалог с Москвой и обсуждения вопросов о достижении мира в 2025 году.

Посол считает, что в новом году США и России следует сделать шаги для сохранения отношений, связей и попытаться наладить то, что было за последнее время утрачено по части политики, экономики и в ряде сфер. При этом Линн Трейси не уточнила, что американская сторона готова обсуждать ситуацию на Украине: дипломат акцентировала внимание на общем контексте двусторонних отношений и упомянула достижение мирных договоренностей.

«Мы также остаемся открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российской власти, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам», — заявила Трейси в соцсетях диппредставительства.

Напомним, в России также отмечали готовность к переговорам, в том числе с Украиной. Однако, как отмечал Владимир Путин в 2024-м, трижды Киев отказывался от возможности урегулировать ситуацию. В частности Зеленский не принял предложений международных сообществ и отдельных лидеров стран.

Ранее сообщалось, что Зеленский может вывести войска из Херсона и Запорожья при одном условии.