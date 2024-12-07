Владимир Зеленский, лидер Украины, выразил готовность к выводу войск из Херсонской и Запорожской областей, а также к признанию Крыма и ЛДНР частью России. В обмен на это он рассчитывает на вступление Украины в ЕС уже в 2025 году и в НАТО до 2030 года. Об этом сообщает Telegram-канал Win/Win, ссылаясь на информацию от высокопоставленных источников в украинском правительстве.

По информации, полученной от представителей СМИ, именно эти вопросы сейчас обсуждаются в офисе президента Украины. В то же время Андрей Ермак ведёт переговоры с новой администрацией США, возглавляемой Дональдом Трампом, чтобы получить разрешение на проведение повторного голосования и осуществление всех реформ, предложенных 47-м президентом США, а также на вступление Украины в Европейский союз и НАТО.

«Пока ответа из Вашингтона нет. Наша сторона об этих маневрах знает, но сколько их еще будет, этих маневров?» — приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует поставить Украину в наилучшую позицию для переговоров.