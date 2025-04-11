В США уволили командира базы в Гренландии после критики в адрес Вэнса

Министерство обороны США уволило командующую базой Питуффик на севере Гренландии полковника Сюзанну Мейерс из-за утраты доверия. Об этом в соцсети Х сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл.

Он отметил, что Мейерс была уволена 10 апреля. На ее место назначен полковник Шон Ли.

Причиной отстранения Мейерс, предположительно, стали ее публичные комментарии в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса. Парнелл к своему посту прикрепил ссылку на портал Military.com, где вышел материал о визите американского политика на Питуффик.

Вэнс, комментируя состояние безопасности Гренландии, отметил, что Копенгаген не принимает достаточных мер для обеспечения защиты острова. После визита вице-президента Мейерс разослала электронное письмо сотрудникам базы, в котором осудила его позицию.

Гренландия — крупнейший в мире остров, расположенный к северо-востоку от Северной Америки. Он считается автономной территорией, входящей в состав Королевства Дания.

В последнее время положение острова особо привлекает внимание американских властей, в частности, президента США Дональда Трампа, который неоднократно говорил о необходимости сделать Гренландию частью Штатов.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что США хотят провести пиар-кампанию по убеждению Гренландии в присоединении.