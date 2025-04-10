NYT сообщила, что США хотят убедить Гренландию в выгоде присоединения
NYT: США хотят провести пиар-кампанию по убеждению Гренландии в присоединении
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Газета New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что в США собираются провести пиар-кампанию, которая будет направлена на убеждение жителей Гренландии о выгоде присоединения к США.
По данным журналистов, на данный момент речи о силовом сценарии не идет — сейчас в США намереваются провести пиар-кампанию по убеждению гренландцев о выгоде присоединения к Америке. При этом пока еще детали плана остаются расплывчатыми.
Издание утверждает, что советники Дональда Трампа обсуждают запуск рекламной кампании в СМИ и социальных сетях, которая будет призвана повлиять на общественное мнение жителей Гренландии — одной из «фишек» может стать родство коренного инуитского населения Гренландии с инуитами на Аляске.
Ранее Трамп уже называл присоединение Гренландии к США абсолютной необходимостью. При этом в Дании уверены, что США не захватят Гренландию.