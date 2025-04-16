В США захотели закрыть десятки своих дипломатических миссий за границей

Администрация президента США Дональда Трампа запланировала закрыть почти три десятка своих дипломатических миссий, которые находятся в других странах. Об этом сообщила газета New York Times.

Издание ознакомилось с внутренним документом государственного департамента. Судя по нему, Белый дом хочет закрыть ряд посольств и консульств в других странах.

«Администрация Трампа рассматривает планы по закрытию десяти посольств и 17 консульств, а также сократить или уплотнить нескольких других иностранных миссий», — указали журналисты.

В случае принятия такого решения будут ликвидированы два посольства в Европе, на Мальте и в Люксембурге. В странах Африки исчезнут шесть посольств. Также будут сокращены консульства во Франции, ФРГ, Италии, Португалии и Греции.

Ранее сообщалось, что Белый дом пригрозил Китаю пошлинами в 245% за ответные меры. Администрация Трампа пока не предоставила конкретной информации относительно сроков и деталей реализации ужесточения тарифов.