Трамп пригрозил рекордно повысить тарифы на импорт из Китая

В связи с усилением торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем администрация США рассматривает возможность введения таможенных сборов на китайский импорт, достигающих 245%. Об этом официально объявила пресс-служба Белого дома.

В заявлении администрации подчеркивается, что в начале апреля американский президент Дональд Трамп инициировал введение 10-процентных пошлин в отношении всех стран, а также установил индивидуальные повышенные тарифы для государств, характеризующихся «наибольшим торговым дефицитом с США».

Эта мера была принята с целью «обеспечения равных условий и укрепления национальной безопасности Америки». Согласно информации, предоставленной Белым домом, после этого более 75 стран выразили готовность к переговорам с Вашингтоном для урегулирования возникшей ситуации и «заключения новых торговых соглашений».

Белый дом пока не предоставил конкретной информации относительно сроков и деталей реализации ужесточенных мер.

Ранее сообщалось, что в администрации Трампа резко разошлись мнения по поводу действий в отношении Китая.