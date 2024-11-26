Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выразила свою критику в отношении возможной передачи ядерного оружия Украине со стороны президента США Джо Байдена.

В своем посте в социальных сетях Грин охарактеризовала данную инициативу как «безумие» и предположила, что такие действия могут быть направлены на подрыв внутренней стабильности США, чтобы затормозить передачу власти Дональду Трампу.

«Это безумие и абсолютно неконституционно, возможно, это акт государственной измены», — написала Грин.

Он подчеркнула, что передача ядерного арсенала Украине станет не только безответственным шагом, но и «актом государственной измены».

Ранее предприниматель Марио Навфаль также высказал свои опасения относительно неопределенности намерений Вашингтона по поводу поставок компонентов ядерного вооружения Украине. Он отметил, что это может стать очередным шагом на пути к «беспрецедентной эскалации» в международных отношениях.

Газета The New York Times сообщила, что ряд высокопоставленных чиновников из США и европейских стран обсуждали возможность возвращения Украине ядерных арсеналов, считая это необходимым условием для обеспечения ее безопасности.

На фоне этих обсуждений президент России Владимир Путин ранее заявлял, что любое появление ядерного оружия в соседней стране не останется без соответствующей реакции со стороны Москвы.

Ранее координатор СНБ Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон дал ВСУ указания по выбору целей для дальнобойного удара по России.