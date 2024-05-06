В СВР сообщили, что США ищут альтернативу Зеленскому

Соединенные Штаты Америки (США) начали активный поиск кандидата в президенты Украины на замену Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на информацию от пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Отмечается, что соответствующие контакты установлены с лидером партии «Европейская солидарность», бывшим президентом Украины Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко.

«Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Залужным и экс-спикером Верховной рады Разумковым», — отмечается в сообщении.

Кроме того, указанные лица могут быть востребованы в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и при возникновении необходимости срочной смены руководителя государства.

В СВР отметили, военные неудачи могут списать именно на Зеленского. Его могут заменить одним из представителей из списка.

Зеленскому 46 лет. Он стал президентом Украины 20 мая 2019-го года, сменив на этом посту Петра Порошенко. До избрания президентом получил широкую известность как шоумен, комик, актёр кино, озвучивания и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, продюсер кино и телевидения, телеведущий, певец, пародист и юморист. Был совладельцем и художественным руководителем «Студии Квартал-95» (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала «Интер» (2010-2012).

31 марта на Украине должны были пройти президентские выборы, однако руководство страны отменило их проведение из-за военного положения.

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