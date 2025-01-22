В зону СВО отправили первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом

Первая партия дронов-камикадзе «Микроб», оснащенных искусственным интеллектом (ИИ) и системой донаведения, прибыла в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщил ТАСС со ссылкой на общественное движение «Народный фронт».

Отмечается, что военные ВС РФ получили 3 тыс. единиц этой высокотехнологичной авианаводимой системы.

Как рассказал разработчик Александр Грязнов, дроны «Микроб» рассчитаны на автономную работу после захвата цели оператором, что позволяет им эффективно сопровождать противника до момента выполнения боевой задачи. Дроны обладают высокой динамикой и способны развивать большие скорости и выдерживать серьезные перегрузки.

«По докладам Минобороны, только одно подразделение, где два расчета, работая 40 дронами, уничтожило технику противника на сумму, если говорить условно, превышающую стоимость всех трех тысяч дронов, которые мы произвели», — сказал Грязнов.

Эти дроны спроектированы с высокой модульностью, что позволяет им функционировать в разнообразных условиях, включая ночные операции и разные радиочастотные окна. Для достижения максимальной эффективности требуется установка различных приемо-передающих устройств, что должно обеспечивать необходимую связь и передачу видеоданных.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 22 января сбили восемь дронов ВСУ над тремя регионами РФ.