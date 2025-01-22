Силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 22 января сбили восемь украинских дронов в Ростовской, Курской и Воронежской областях, проинформировало Министерство обороны РФ.

Из этих дронов шесть были уничтожены в Ростовской области, по одному — в Курской и Воронежской.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Красном Сулине осколки беспилотника упали на частный дом, а в поселке Марьино в Донецке — в двор частного дома и на территорию рядом с детским садом «Березка».

Пострадавших не зафиксировано. Предварительно, серьезных повреждений на земле также нет. При необходимости родителям предложат перевести детей в другие дошкольные учреждения.

По информации губернатора, за ночь средства радиоэлектронной борьбы сбили 15 дронов в Донецком, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 55 беспилотников украинских вооруженных сил в шести регионах страны.