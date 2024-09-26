Великобритания добавила в санкционный список против РФ две компании и пять газовозов

Великобритания расширила список своих санкций против России, добавив туда две компании и пять газовозов. Обновленный перечень разместили на сайте Министерства финансов Великобритании.

Под действие санкций попали компании Ocean Speedstar и White Fox Ship Management FZCO. Также в список включены суда Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy.

В объяснении британских властей говорится, что Ocean Speedstar и White Fox Ship Management поддерживают российское правительство, работая в ключевой для него энергетической сфере.

Согласно утверждениям, эти суда занимаются перевозкой товаров из России в третьи страны, что может подрывать стабильность Украины и угрожать ее территориальной целостности и независимости.

Судам, вошедшим в санкционный список, запрещается заходить в порты Соединенного Королевства, а их регистрация в британском реестре может быть прекращена. Также запрещено оказывать техническую помощь этим судам, а капитанам и лоцманам могут быть выданы предписания о задержании указанных судов.

Ранее сообщалось, что Бельгия призвала ЕС ограничить импорт российского СПГ.