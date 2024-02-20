В Кремле заявили, что проигнорируют требование Борреля о международном расследовании по Навальному
Фото: [Викимедиа]
Россия не будет обращать внимание на требования Евросоюза провести международное расследование причин смерти политика Алексея Навального*, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Мы не воспринимаем такие требования вообще, тем более от господина Борреля», — сказал Песков.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия должна разрешить провести «международное и прозрачное» расследование.
Алексей Навальный умер в исправительной колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля. По предварительным данным, у него оторвался тромб. На Западе в смерти оппозиционера обвинили российские власти.
* признан в России террористом и экстремистом