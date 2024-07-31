Венесуэла разорвала дипломатические связи с Перу

Венесуэла решила разорвать дипломатические связи с Перу. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Иван Хиль.

По его словам, такое решение связано с заявлениями главы МИД Перу Хавьера Гонсалес-Олаэчеа, которые тот сделал после прошедших в Венесуэле выборов президента.

Ранее стало известно, что на выборах государства победу одержал действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он в третий раз переизбран на шестилетний срок. Отмечалось, что Мадуро набрал 51,2% голосов. Его главный оппонент — представитель от крайне правых партий Эдмундо Гонсалес, получил 44,2% голосов.

Комментируя итоги выборов президента в Венесуэле, министр иностранных дел Перу заявил, что главой государства перуанские власти признают Гонсалеса. Итоги голосования в Венесуэле, подчеркнул он, Лима не признает. Кроме того, отметил Олаэчеа, территорию Перу в течение трех дней должны покинуть дипломаты Венесуэлы.

«Мы вынуждены принять это решение после безрассудных заявлений министра иностранных дел Перу, игнорирующих волю венесуэльского народа и нашу конституцию», — написал глава венесуэльского МИДа в соцсетях.

Хиль подчеркнул, что данная мера основана на статье Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Ранее власти Венесуэлы сообщили, что все дипломаты, работающие в латиноамериканских странах, которые не признали итоги президентских выборов, будут отозваны. Также Каракас потребовал отозвать эти государства своих дипломатических деятелей.

Ранее политолог Илья Гамбашидзе высказался о протестах, которые прокатились по Венесуэле после выборов главы государства.