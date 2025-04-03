Премьер Израиля Нетаньяху проигнорировал ордер МУС

Венгерский министр обороны Криштоф Салаи-Бобровницки проинформировал, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху с рабочим визитом прибыл в Венгрию, сообщило РИА Новости.

Издание Times of Israel напомнило, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху. После данного решения, принятого в 2024 году, политик впервые прибыл в Европу.

«Добро пожаловать в Будапешт, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху», — написал министр в соцсетях, сопроводив публикацию фотографиями Нетаньяху в аэропорту.

По данным издания, ордер на арест выдан в связи с событиями в секторе Газа. МУС считает, что премьер-министр имеет отношение к военным преступлениям. Аналогичные обвинения прозвучали в адрес бывшего министра обороны. Правительство не согласно с таким решением, поэтому израильская сторона пыталась отклонить его в судебном порядке. Венгрия отказалась ратифицировать статут МУС. Премьер страны Виктор Орбан ранее сообщал, что Нетаньяху не будет задержан на территории страны. Он гарантировал политику полную безопасность.

По данным СМИ, иностранного гостя встречали с почестями. Нетаньяху приветствовал военный почетный караул. Его доставили в гостиницу. Премьер-министр прибыл в Будапешт в сопровождении супруги. Информации о сроке пребывания в стране в статье не указано.

Ранее сообщалось, что в Израиле отменили судебное заседание по делу Нетаньяху из-за ударов по Газе.