Вэнс заявил, что разрешение украинского конфликта лежит на плечах всех сторон

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что США, страны Европейского Союза (ЕС) и Украина не имеют возможности продолжать конфликт с Россией. Такую позицию он разъяснил журналистам на Капитолийском холме, передает ТАСС.

Вэнс подчеркнул, что всем сторонам необходимо вернуться за стол переговоров для поиска мирного решения.

«Президент [США Дональд Трамп] пытается подать четкий сигнал, что украинцам надо вернуться за стол переговоров и начать обсуждать с ним сделку о полезных ископаемых», — сказал Вэнс.

Комментируя приостановку военной помощи Украине, Вэнс отметил, что Соединенные Штаты не исключают ее возобновление в будущем. Однако, подчеркнул вице-президент, об этом можно будет говорить после того, как Киев будет готов к диалогу по мирному урегулированию конфликта.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что у Украины нет шансов на победу в конфликте с Россией после приостановки военной помощи со стороны США.