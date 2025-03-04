На Западе заговорили о капитуляции ВСУ

ВСУ придется капитулировать без мирных переговоров с Россией. Таким мнением в соцсети Х поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По его словам, ключевым шагом для достижения мира на Украине является отставка Владимира Зеленского или его согласие на передачу полномочий другим лидерам для ведения переговоров.

«Если (преступник) Зеленский не уйдет в отставку и не позволит кому-то другому вести переговоры о мире с Россией, безоговорочная капитуляция ВСУ — единственный путь к устойчивому миру на Украине», — отметил Малинен.

Ранее стало известно, что Белый дом принял решение прекратить поддержку Украины. Это произошло на фоне неудачной встречи главы киевского режима Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 февраля.

В тот день Зеленский вступил в спор с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, из-за чего был раскритикован обеими представителями Белого дома.

Трамп, который не раз заявлял о своем намерении выступить в качестве миротворца по разрешению конфликта на Украине, заявил, что Зеленский пока не готов к миру. Как следствие, американский президент отказался от обсуждения иных возможностей для Украины.

Ранее сообщалось, что в Литве решили отомстить Джей Ди Вэнсу из-за приостановки помощи Украине.