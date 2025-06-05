В России с 1 сентября начнут действовать новые правила ведения ЕГРН

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу обновленный порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По новым правилам, в реестр начнут автоматически вносить сведения о членах семьи бывших владельцев жилья, если за ними сохраняется право пользования объектом.

Аксененко отметил, что основная цель таких изменений — повысить прозрачность, безопасность сделок с недвижимостью.

Ранее информация о членах семьи могла быть получена лишь на основании слов продавца или других ненадежных источников, что зачастую приводило к возникновению неожиданных «обременений» после оформления сделки.

Новые правила предполагают, что сведения о таких лицах будут фиксироваться на основании заявления собственника, лиц, обладающих правом пользования, или на основании судебного решения. Это существенно поможет покупателям заранее узнавать о наличии в квартире лиц с правом проживания и снизить потенциальные риски.

Ранее юрист Денис Кузнецов рассказал о способах предотвращения сноса частных домов.